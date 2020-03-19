Избирательная комиссия Новосибирской области отложила агитацию по голосованию за поправки в Конституцию 22 апреля. В местном избиркоме ждут указаний сверху.

Как сообщили корреспонденту «Континента Сибирь» в Избирательной комиссии Новосибирской области, в регионе задерживают начало агитационной работы перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Разместить информационные баннеры планировалось 19 марта. Основанием для отмены стали указания ЦИК России.

«Пока никаких официальных распоряжений по поводу изменения даты голосования мы не получили. Было лишь указание придержать распространение агитирующих материалов и размещение растяжек с датой 22 апреля. Сейчас мы ждем дальнейших указании ЦИК. В режиме ожидания и типографии Новосибирска», — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского избиркома.

Как сообщал РБК со ссылкой на свои источники 18 марта, в ЦИК России решили убрать со всех агитматериалов и плакатов по голосованию дату 22 апреля. А по информации Федерального агентства новостей 17 марта, президент России Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию может быть перенесено, если это будет необходимо в связи с эпидемией коронавируса нового типа. «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — отметил президент.

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