Арбитражный суд Новосибирской области начал отказывать в удовлетворении требований конкурсного управляющего «Холидея» Трофима Кузнецова, настаивающего на взыскание средств с контрагентов ритейлера и возврате их в конкурсную массу.

За последние три дня арбитраж отказал в требованиях по 8 заявлениям управляющего. Требования касались ЗАО «Коченевская птицефабрика» (около 9 млн рублей), АО «Новосибхлеб» (более 8,5 млн рублей), омский «Хлебодар» (более 10 млн рублей) и других компаний. «Суд также принимает во внимание, что в спорный период должник не прекращал производить оплаты по своим обязательствам, в рамках дела о его банкротстве подано порядка 500 заявлений о признании недействительными сделок с контрагентами по оплате должником переданного ему товара, что свидетельствует о том, что действия по погашению обязательств не носили разовый и избирательный характер», — сообщается в определении новосибирского арбитража в отношении ООО «Колхоз имени Ильича».

Напомним, ранее Трофим Кузнецов потребовал признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве «Холидея» недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Было подано несколько сотен заявлений, общую сумму предполагаемых взысканий участники процесса оценивали в миллиарды. Предприниматели посчитали, что действия управляющего угрожают банкротством им самим. Последовал ряд коллективных обращений к депутатам, бизнес-омбудсменам, сенаторам, главам регионов и президенту России. В итоге процедура банкротства новосибирского ритейлера получила широкий общественный резонанс.

По мнению руководителя бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Натальи Пинигиной, вынесенные судом решения нельзя назвать частным случаем. «На этой неделе мы получили, как минимум, шесть отказных дел. И тенденция прослеживается. Мы полагаем, что наши доводы наконец-то услышаны. Эти дела были подготовлены с точки зрения доказательственной базы. И во всех из них была доказана обычная хозяйственная деятельность (ОХД). Соответственно, сравнение суммы в 1% происходило по конкретному поставщику, а не по совокупности, как это и предусматривает закон», — пояснила «Континенту Сибирь» Наталья Пинигина. По ее словам, поставщики «Холидея», пользуясь разработанным алгоритмом доказательства ОХД, теперь могут им воспользоваться и получить отказные решения.

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