Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) объявил о переносе спектаклей и концертов из-за коронавируса.

«В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом министерства культуры РФ и постановлением Правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра, — говорится в сообщении театра. — Купленные ранее билеты действительны на новые даты. Изменения в афише и порядок возврата билетов появятся на официальном сайте театра 19 марта до 12:00».

При этом, в компании пока не комментируют информацию о гастролях Большого театра, отмечая, что о них будет сообщено дополнительно.⠀

Напомним, что с 4 по 10 апреля 2020 года Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности анонсировал гастроли Большого театра России в Новосибирске. Ожидалось, что в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» на сцене НОВАТа представят балет Джона Крэнко «Онегин», балет Юрия Григоровича «Иван Грозный», а также гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены – солистов Большого театра.

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