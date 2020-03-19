Депутаты Заксобрания выбрали самые важные наказы избирателей

8,6 миллиарда рублей будет направлено в этом году на решение наиболее острых проблем жителей Новосибирской области. Вопрос об уточненном проекте плана реализации наказов избирателей на 2020 год рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании комиссии по наказам.

«В 2015 году мы собрали пять тысяч наказов на сумму 160 миллиардов рублей, — рассказал председатель комиссии Дмитрий Козловский. – Мы понимали, что все их за пять лет не выполним. По наказам 2020 года мы начали работать еще в сентябре. И каждый из депутатов сказал, какой наказ ему особенно важно выполнить в этом году. Сейчас мы получили уточненный план».

В обновленном плане количество наказов выросло с 482 до 603, объем финансирования – с 6,6 миллиарда рублей до 8,6. Больше всего наказов – 180 – касаются решения проблем ЖКХ, 146 наказов – дорожная инфраструктура.

«Самые дорогие наказы – это образование и, естественно, дороги, — отметил Дмитрий Козловский. – Мы все видим, какие дороги сейчас в Новосибирской области. На их реализацию предусмотрено 2,6 и 2,4 миллиарда рублей соответственно.

Как пояснил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры в целом направляется 3,2 миллиарда рублей. Из них на образование из областного бюджета – 1,4 миллиарда, из федерального – 500 миллионов. На здравоохранение выделяется 909 миллионов рублей. На объекты культуры – 326 миллионов.

«В целом депутаты довольны. Закон о наказах очень хорошо работает в Новосибирской области и это пример для подражания в Российской Федерации, — подчеркнул Дмитрий Козловский. — Даже невыполненные наказы – это приоритет развития региона в дальнейшем. Мы планируем провести инвентаризацию, а потом каждый депутат со своими избирателями обсудит актуальность каждого наказа. Уже сейчас я у себя на округе собираю жителей и прошу подумать, какие наказы включать в будущий созыв. По итогам этих обсуждений будет сформирован новый план выполнения наказов на следующие пять лет».

Всего за пять лет будет выполнено наказов на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей.

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