Ограничить торговлю алкоголем во дворах предложили новосибирские депутаты

Ограничение торговли алкоголем в жилых домах и дворах, уборка снега на магистралях и в частном секторе, признание Новосибирска городом трудовой доблести — эти вопросы обсудили депутаты Совета депутатов города на очередной сессии 18 марта.

Напомним, что предложение о признании Новосибирска городом трудовой доблести обсудили 13 февраля, на сессии Совета депутатов. Инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» представлял спикер Cовета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он отмечал, что 27 января этого года в горсовет поступило обращение от первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панфёрова, а 30 января с аналогичным письмом обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Поступило письмо и от председателя СО РАН Валентина Пармона, который от лица академического сообщества заявил о готовности оперативно провести научную экспертизу инициативы и сформулировать исторические аргументы для принятия решения на федеральном уровне. В итоге решение выступить с обращением о присвоении городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» к Государственной думе РФ, Законодательному собранию, правительству и жителям Новосибирской области было принято на февральской сессии Совета депутатов города. После этого был объявлен старт сбора подписей в поддержку инициативы по присвоению Новосибирску статуса «Город трудовой доблести».

1 марта 2020 года президент РФ подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Согласно этому закону звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Депутат Cовета депутатов Новосибирска Глеб Черепанов отметил, что все это время шло широкое обсуждение общественностью этой инициативы, она была поддержана. В органы местного самоуправления Новосибирска и области поступали обращения Совета ветеранов города, трудовых коллективов.

«В целях увековечения подвига тружеников тыла города Новосибирска во время Великой Отечественной войны предлагается поддержать предложение и внести на рассмотрение в Законодательное собрание и правительство Новосибирской области предложение о присвоении городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», — сказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Еще одно важное обращение к Государственной думе РФ, Законодательному собранию Новосибирской области касалось поддержки Федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Депутаты отмечали, что к ним поступают многочисленные обращения жителей города по фактам размещения в многоквартирных домах организаций общественного питания, торгующих алкоголем, в том числе пивом и пивными напитками.

«Нам нужно бороться с так называемыми «наливайками», которые обходят законодательство, — подчеркнул Дмитрий Асанцев. — Мы должны поддерживать и малый бизнес, который в этом направлении работает. Но то, что происходит сегодня в спальных районах, в жилых домах, — это недопустимо. Нужно, чтобы у субъекта Федерации было право устанавливать ограничения и влиять на эти процессы».

Проектом федерального закона предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе осуществлять полный запрет такой продажи в данных объектах.

«Наша фракция инициировала рассмотрение этого важного вопроса. Проблема очень острая, особенно для больших жилых микрорайонов, — отметил, представляя проект решения, депутат Совета депутатов Новосибирска Кирилл Покровский. — Поставив один стол и один стул, предприниматель говорит, что это кафе, и он имеет право заниматься здесь полномасштабной торговлей алкоголем после 22 часов. В случае принятия федерального закона в компетенции региональных органов власти будет возможность контроля этой деятельности вплоть до полного запрета торговли спиртными напитками в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Теперь мы выйдем с инициативой к губернатору по созданию рабочей группы и будем точечно решать эту проблему».

Коллегу поддержал председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. «Мы предлагаем вернуть процедуру регулирования на уровень региональной власти и намерены поддерживать добросовестных предпринимателей и наказывать нарушителей», — подчеркнул депутат.

Острую дискуссию среди депутатов вызвал вопрос об уборке снега в Новосибирске. По словам заместителя мэра города Олега Клемешова, проблемы возникли из-за аномальных снегопадов и нехватки уборочной техники.

«Я предлагаю ввести режим чрезвычайной ситуации по отношению к частному сектору, — заявил депутат Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин. — У меня нет претензий к администрации района, потому что одним грейдером больше 300 улиц почистить невозможно. Это усугубляется тем, что в распутицу из частного сектора не могут вывезти мусор. Машины просто не могут туда заехать. Усиливать работу по очистке от снега частного сектора сейчас жизненно важно».

Парламентарии согласились с необходимостью приобретения городом дополнительной уборочной техники.

«Коллеги из Законодательного собрания НСО попросили нас взять на жесткий контроль ситуацию с уборкой снега в Новосибирске. Есть проблема высокой степени износа коммунальной техники, работающей в городском хозяйстве, — подтвердил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Нам необходимо ежегодно выделять деньги на плановую замену коммунальной техники. В этом году 50 миллионов будет выделено дополнительно, я думаю, что в данном случае важна системность работы. При решении этих основных вопросов, дальнейшем совершенствовании самой технологии уборки, заимствовании лучших практик из других городов-миллионников мы сможем наладить процесс уборки города от снега».

Новосибирцев также призвали сообщать своим депутатам на округах о проблемных местах возможного подтопления.

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