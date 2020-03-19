«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединяют усилия, чтобы оказывать помощь ветеранам, членам их семей и медперсоналу в период эпидемии коронавируса.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел селекторное совещание с региональными отделениями партии. «Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией «Волонтеры Победы», которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у «Волонтеров Победы» есть собственная сеть с базой контактов, и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе», – подчеркнул Турчак.

По словам члена президиума генсовета ЕР, руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченко, в резерве организации примерно 25 тысяч волонтеров. Добровольцы пройдут нужную подготовку через специальное онлайн приложение.

Андрей Турчак отметил, что волонтерская поддержка понадобится и в больницах. В частности, добровольцы могут разгрузить первичный медперсонал, если возьмут на себя неквалифицированную работу. «Нас ждет большое количество обращений людей в больницы и поликлиники. Нагрузка на медицинский персонал вырастет. И в этом случае неоценимую помощь могут оказать партийные волонтеры», – добавляет Турчак.

На селекторном совещании Андрей Турчак рассказал, что «Единая Россия» планирует информировать граждан о ситуации с коронавирусом через мессенджеры. Для этого партия создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии). Эту задачу берут на себя региональные исполкомы вместе с депутатами. Речь идет в том числе о ежедневном обзвоне граждан, которые входят в группу риска (ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры) по базе данных в партийных общественных приемных.

«Мы должны пресекать сообщения о возникшем дефиците продуктов в магазинах, лекарств в аптеках, повышения стоимости на товары первой необходимости. Мы начинаем вести постоянный мониторинг цен на них. В стране полностью сформированы запасы. В большинство торговых сетей направлены рекомендации по недопущению повышения цен на товары. Ритейлеры подтвердили, что держат ситуацию с запасами товаров и их поставками под контролем. Данные наших мониторингов должны оперативно направляться в региональные штабы», – заключил Турчак.

Эксперты партийного проекта «Народный контроль» в Новосибирской области во время эпидемии будут мониторить цены и наличие в магазинах социально значимых продуктов. Координатор партпроекта, депутат областного заксобрания Алексей Александров отметил, что разветвлённая сеть местных и первичных отделений ЕР во всех районах области – мощный ресурс. «Наша главная задача сейчас – оказать реальную помощь людям, проинформировать их о текущей ситуации с коронавирусом, предотвратив волну слухов и фейков. Партпроект «Народный контроль» будет мониторить магазины, торговые сети, следить за наличием лекарств в аптеках и ценами на товары первой необходимости. Самое важное – не допустить паники, а для этого нужно, чтобы у людей всегда была достоверная и надёжная информация» – говорит Александров.

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