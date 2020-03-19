Дмитрий Ходаков утвержден в должности главного следователя новосибирской полиции

Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков вступил в должность.
Как сообщили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД по Новосибирской области, официальная информация о назначении полковника юстиции Дмитрия Ходакова будет обнародована в пятницу. Напомним, Дмитрий Ходаков возглавил ведомство осенью прошлого года, сменив на этом посту Андрея Неупокоева.
Причины ухода Неупокоева с этого поста не были озвучены, однако сейчас он требует от МВД РФ через суд признать незаконным и отменить пункт заключения служебной проверки, а также признать незаконным и отменить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности. Один из его исков накануне был рассмотрен Замоскворецким районным судом Московской области. «В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене пункта заключения служебной проверки, признания незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности отказать», — говорится в решении суда.