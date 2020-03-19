Депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности высказали мнение о необходимости увеличения расходов на «иные» полномочия муниципальных районов.

18 марта комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заслушал заключение Контрольно-счетной палаты Новосибирской области об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных образований Болотнинского, Усть-Таркского и Татарского районов за 2018 год. Как отметил заместитель председателя КСП Павел Подковырин, налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов на душу населения в указанных районах ниже, чем в среднем среди районов области (наибольший уровень в Татарском районе).

Заместитель председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев поднял вопрос исполнения полномочий органов местного самоуправления. «Необходимо предоставить больше полномочий главам районов, в частности, при определении приоритетов. Речь идет об увеличении статьи на «иные» расходы. Сейчас зачастую происходит парализация и обездвиживание, в прямом и переносном смысле, деятельности муниципальных образований по некоторым направлениям. Даже банально выехать куда-то, вывезти детей, пенсионеров – денег нет. Надо предусмотреть увеличение расходов на «иные» полномочия, особенно для отдаленных районов», — высказал предложение парламентарий.

Проблема касается не только Усть-Таркского района, заметил председательствующий на заседании Валентин Сичкарев, напомнив, что месяц назад с письмом аналогичного содержания в комитет обратился первый заместителя председателя Законодательного Собрания Андрей Панферов.

Председатель Законодательного cобрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул остроту вопроса: «Главы не могут сделать элементарные вещи – детей привезти на соревнования в область. Привезти с Искитима и Усть-Тарки – это разные вещи. Плюс — ужесточены условия получения коммерческих кредитов. В результате некоторые районы попали в очень трудную ситуацию».

Позицию исполнительной власти высказал первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков: «Мы сейчас отрабатываем ситуацию. Действительно, на «иные» цели районам средств не хватает, особенно остро проблема стоит в отдаленных районах. Думаю, на апрельской сессии мы эту ситуацию решим».

«Проблема сложилась не сегодня, — прокомментировал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев. — Мы, как депутаты от районов хорошо понимаем ситуацию, когда у района и у муниципальных образований, входящих в состав района, очень много полномочий — и хозяйственных, и связанных с социальными, культурными, бытовыми вопросами. Начиная от приведения в нормативное состояние окон, крыш в школах, содержания дорог, установки дорожных знаков. Все, что на территории района находится, должно быть приведено в нормативное состояние. Много и других обязанностей, на которые денег не хватает. КСП, проверяя деятельность районов, понятное дело, выписывает замечания. Раз не сделано – значит, нарушение. Но не сделано-то не от того, что глава района или глава поселения не хочет этим заниматься, администрация не дорабатывает, а потому что на это фактически нет денег. Вопрос стоит о том, каким образом изыскать дополнительные средства для районов, чтобы их возможности проявились в большем размере. Понятно, что огромных средств нет, но методику все равно необходимо менять. Причем в отношении абсолютно всех районов», — резюмировал законодатель.

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