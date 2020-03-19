Предприятия новосибирского холдинга «НЭВЗ-Союз» потребовали самобанкротства

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иски предприятий «Керамикс инжиниринг» и «НЭВЗ-Н», входящих в состав холдинговой компании «НЭВЗ-Союз». Предприятия просят признать их несостоятельными.

Сообщения о подаче исков опубликованы в картотеке дел арбитража. ООО «Керамик инжиниринг», учредителем которого является «НЭВЗ-Керамикс», просит признать его банкротом из-за долга в размере более 4 млн рублей. Долг ООО «НЭВЗ-Н», также учрежденного «НЭВЗ-Керамикс», составляет более 47 млн рублей. По данным Rusprofile, начиная с января текущего года предприятия находятся в процедуре ликвидации.

Напомним, в конце минувшего года арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иски банков к структурам холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» на сумму более 35 млн рублей. В материалах дела говорится о большом объеме кредиторской задолженности предприятий. В начале марта текущего года арбитраж ввел процедуру наблюдения в АО «Союз-Электроника», головном предприятии ХК «НЭВЗ-Союз». Банкротства компании требуют налоговики из-за долга в размере более 62,6 млрд рублей.

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