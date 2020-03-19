Арбитражный суд Новосибирской области в четверг приостановил прием бумажных документов, доставляемых с нарочными. Ознакомление с материалами дел также пока будет происходить только в электронном виде.

Об изменениях в работе арбитражного суда Новосибирской области в четверг сообщается на его официальном сайте. Пока подача документов в арбитраж и ознакомление с материалами дел будут осуществляться только в электронном виде, либо через почту. Причина – угроза распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и ранее вышедшие в связи с этим нормативные акты.

Аналогичные решения с некоторыми различиями приняли арбитражные суды других сибирских регионов. К примеру, томский суд просит направлять все документы почтой, а суд Алтайского края будет рассматривать дела только в порядке приказного и упрощенного производства. Иркутский арбитраж, приостановивший рассмотрения, также сделал исключение для дел об административном наказании и банкротстве. Арбитражный суд Республики Алтай сообщает об отмене всех заседаний, назначенных в период с 19 марта по 10 апреля.

Напомним, накануне власти Новосибирской области сообщили о первом зафиксированном в регионе случае заболевания коронавирусом. Ранее власти ограничили проведение ряда мероприятий, а в регионе был введен режим повышенной готовности.

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