Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 19 марта прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачево 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и 7 членов экипажа. Жителей нашего региона среди них – 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора, сотрудники МВД и врачи связываются с каждым, чтобы оценить состояние здоровья, выдать предписание о домашней самоизоляции и взять под медицинское наблюдение. У всех будут взяты пробы на коронавирус», – сообщил Константин Хальзов.

Всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области на сегодня по данным минздрава находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска, по данным минздрава, госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы.

В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

Напомним, что 18 марта в Новосибирской области был выявлен первый случай коронавируса. Речь идет о жительнице Новосибирска, которая прилетела 15 марта рейсом из Москвы, до этого она была в Париже.

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