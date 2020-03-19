Группа «Би-2» сыграет 20 марта онлайн-концерт в поддержку своих поклонников на платформе онлайн-кинотеатра Okko (входит в экосистему Сбербанка). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музыканты были вынуждены перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Музыканты исполнят в формате онлайн-концерта песни, вошедшие в программу тура NewBest. Также в процессе трансляции группа «Би-2» проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko VK.

Шура и Лева выберут самые интересные вопросы, и авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год. Количество призов ограниченно.

Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания.

Напомним, что Okko одним из первых отреагировал на пандемию, предоставив бесплатные промо-коды для всех, кто вынужден был самоизолироваться и отказаться от посещения людных мест.

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