В связи с первым случаем выявления коронавируса в Новосибирской области, в правительстве региона состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Были определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции.

Как пояснили в оперативном штабе Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, в настоящее время областное управление Роспотребнадзора и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с пациенткой. В ближайшее время с ними свяжутся. За всеми, у кого нет признаков ОРВИ, установят медицинское наблюдение по месту жительства, они будут находиться дома, на самоизоляции. Всем сделают тесты на наличие коронавирусной инфекции. Если у кого-то будут выявлены респираторные признаки, его госпитализируют в инфекционную больницу.

Также стали известны подробности госпитализации первой новосибирской пациентки с коронавирусом. «Cлужба контроля аэропорта Толмачево, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты регионального минздрава сработали четко и слаженно. Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу из Толмачево доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске с родственниками или знакомыми она не контактировала. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное», — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом. Напомним, что жительница Новосибирска прилетела 15 марта рейсом из Москвы, до этого она была в Париже.

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