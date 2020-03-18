Компания LPP, владелец бренда женской одежды Sinsay, откроет свой первый магазин в Новосибирске. Он будет располагаться на площадке многофункционального торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл».

Напомним, что LPP – польский производитель одежды, который занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и представляет 5 брендов: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Непосредственно бренд женской одежды Sinsay основан в 2013 году в Польше, где и были запущены первые магазины под этим брендом. В первый год количество магазинов превысило отметку в 50. Ассортимент бренда включает в себя одежду, обувь, украшения, аксессуары и косметику. Отличительной чертой Sinsay можно считать майки со смелыми узорами и принтами, а также нестандартные аксессуары.

Напомним, что на сегодня среди городов Сибири Sinsay представлен в Барнауле, Омске, Иркутске и Томске. В скором времени к этому списку добавится Новосибирск. Как стало известно «Континенту Сибирь», магазин будет запущен в «Сибирском молле». Общая площадь шоу-рума Sinsay составит 1 110,8 кв. м. Официальное открытие магазина предварительно намечено на 28 марта 2020 года.

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