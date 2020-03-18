Новая линия для производства соков запущена на заводе «Сибирское молоко». Общий объем вложений в проект составил более 2,8 млн. долларов США.

На новой линии производственной мощностью 8 000 упаковок в час будут производить сок «Фруктовый сад» объемом 1 л. Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», будет продаваться в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

«Расширение производства соков в Новосибирске позволит нам производить продукт ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы компании за счет повышения эффективности логистики», − пояснил президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок.

Завод «Сибирское молоко» был основан в 1961 году. На предприятии работает 19 производственных линий. Завод выпускает широкий ассортимент продуктов, в том числе для детского питания. На предприятии работает около 700 человек.

Напомним, что в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума проходившего в Сочи, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, подписали соглашение о реализации проекта, ориентировочная инвестиционная оценка которого составляет не менее 10 млрд рублей.

В рамках проекта планируется строительство завода по производству снеков на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Планируется, что на новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки).

«Инвестиционное развитие – важнейший приоритет Новосибирской области. Мы заинтересованы в реализации подобных проектов, позволяющих расширять производство продукции востребованной потребителями, создавать новые рабочие места, увеличивать поступление налогов в бюджет области», – подчеркнул глава региона Андрей Травников.

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