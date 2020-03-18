14:58
Новая ледовая арена появится в Краснообске в 2020 году
14:23
Посевные планы новосибирских аграриев скорректировала моль
13:39
В Томске открылись новые дилерские центры Renault и Nissan
12:11
Депутаты Заксобрания Новосибирской области будут бороться с промышленными браконьерами
11:37
Новосибирские парламентарии: «Разрушения на дорогах будут еще больше»
11:21
Концессию четвертого моста в Новосибирске проконсультируют за 70 млн рублей
9:00
У предпринимателей в Коченево пытаются изъять земли через суд
20:51
Новосибирский «Сиббиотех» будет производить компоненты для лекарства от малярии
20:04
Алтайские инвесторы построят в Новосибирске ЦОД за 4,5 млрд рублей
19:46
Фракция КПРФ сократилась в горсовете Новосибирска
18:44
Число рублевых миллиардеров в Новосибирской области стабильно, а количество миллионеров растет
18:13
Медиарынок и производители контента отреагировали на карантин промо-акциями
17:59
СГК направит 2,5 млрд рублей на создание новой системы теплоснабжения города Белово
Топ-менеджер в сфере автодилерского бизнеса
Эксперт КГ «Управленческая практика», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч
Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры»
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.