Министерство строительства Новосибирской области проконтролировало ход работ на двух объектах социальной инфраструктуры в рабочем поселке Краснообск. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» здесь строится школа, а также по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» возводится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой ареной.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков 18 марта провел контрольное выездное совещание по вопросам готовности объектов «Школа в р.п. Краснообск» и «ФОК с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообск».

«Новая школа в Краснообске строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», – отметил Алексей Колмаков. – Это крупный объект, рассчитанный на 1100 мест, общей площадью более 21 тысячи квадратных метров, в котором будут созданы все условия для получения разностороннего и качественного школьного образования. По проекту здание новой школы состоит из четырех блоков, в том числе медицинского и технического, а также большого спортивного блока. Строительство ведется высокими темпами, готовность объекта уже более 50%, к концу 2020 года его планируется сдать в эксплуатацию».

Сметная стоимость строительства школы в р.п. Краснообск составляет 986, 8 млн рублей. В первом блоке учреждения будут обустроены гардеробные, медицинский блок, учебные кабинеты, мастерские, лингафонный кабинет, практикумы, лаборантские и ресурсные помещения. Во втором блоке расположатся ИТП, венткамера, электрощитовая, технические помещения, пост охраны, пожарный пост, обеденный зал на 582 места, актовый зал на 553 места, библиотека, кабинеты для музыкальных и хореографических занятий, музей, архив и медиатека. Третий блок по проекту предназначен для начальных классов. Кроме того, здесь будут обустроены технические помещения, кабинет информатики, зал хореографии и библиотека. Четвертый блок – спортивный. Здесь запланирован спортивный, гимнастический и тренажерный залы, а также хранилище лыж, санузлы и душевые.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообск возводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Здание комплекса состоит из трех блоков: непосредственно ледовой арены (размер в осях 43 х 60 м) с трибунами для зрителей на 160 мест, административно-бытового и инженерного корпусов. Заниматься в новом комплексе смогут более 90 человек в смену. На сегодняшний день готовность объекта – около 60%. К концу 2020 года комплекс планируется сдать в эксплуатацию.

Как прокомментировал Алексей Колмаков, в 2020 году, благодаря реализации национальных проектов, в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 63 объекта социальной инфраструктуры – три школы, 20 детских садов, 37 объектов здравоохранения, два учреждения культуры и один спортивный комплекс.

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