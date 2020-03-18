В этом году аграрии Новосибирской области сократят посевы рапса с 90 тыс. га до 77 тыс. га. Причиной стало прошлогоднее нашествие капустной моли, после которого аграрии не хотят сеять рапс.

О предстоящей посевной на прошедшей в среду пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Посевная площадь в нынешнем году превысит прошлогоднюю на 37 тыс. га и составит 2 млн 260 тыс. га. Из нее яровой сев составит 1 млн 890 тыс. га, что также превышает прошлогодние показатели.

Рост посевной площади произошел, по словам министра, в первую очередь, из-за увеличения сева зерновых культур. Прежде всего, яровой пшеницы и бобовых. Из бобовых аграрии выбрали горох, у которого, как отметил Евгений Лещенко, есть хорошая перспектива сбыта за пределами РФ. Вместе с этим новосибирские аграрии сократили посевы рапса с прошлогодних 90 тыс. га до 77 тыс. га. Министр пояснил, что причиной низкого спроса на рапс стало прошлогоднее нашествие капустной моли. Опасаясь вредителей, в этом году аграрии будут больше тратить средств на борьбу с ними. Из 7,5 млрд рублей, запланированных на проведение посевной в регионе, почти 4 млрд будет направлено на защиту растений.

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