На прошедшем 17 марта заседании профильного комитета в Законодательном собрании Новосибирской области депутаты выступили с критикой темпов сдачи дорожных объектов и текущего состояния дорог в регионе.

О ремонте дорог в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике рассказал министр транспорта региона Анатолий Костылевский. По информации главы министерства, в 2019 году доля протяженности дорог регионального и межмуниципального значения в Новосибирской области, соответствующих нормативам, была увеличена на 324 км и составила 39,3 % от общего количества. Из 130 объектов дорожного хозяйства, прошедших реконструкцию и ремонт, введено в эксплуатацию 109. Снижается количество мест концентрации ДТП, развивается система фото и видео-фиксации нарушений. Общий общем финансирования региональной программы в рамках нацпроекта в прошлом году превысил 6,1 млрд рублей. На 2020 год на финансирование региональной программы запланировано 4,6 млрд рублей.

Реализация нацпроекта, идущая в намеченных объемах, не вызвала вопросов парламентариев: «выполнение идет на 100%». Вопросы возникли к самим дорогам и ходу их ремонта. Депутат Александр Барсуков возмутился темпами сдачи дорожных объектов. По его информации, 42 объекта по области в минувшем году были введены в эксплуатацию с нарушением сроков. Ситуацию пояснил начальник «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаил Чуманов, по словам которого, в срыве сроков виновны, во-первых, сами подрядчики. Во-вторых, по всем объектам БКАД требуется инструментальная диагностика для приемки объекта в эксплуатацию. «В прошлом году была только одна лаборатория. Сейчас купили еще одну лабораторию, и более равномерно расторговываемся», — сказал Михаил Чуманов. По мнению Александра Барсукова, в затягивании сроков не меньше виноваты длительные проверки контролирующих органов. «Нужен регламент сокращения сроков проверок», — резюмировал депутат.

Еще одной темой для беспокойства парламентариев стало состояние выездов из города на Мочищенском и Гусинобродском шоссе. По переходящим контрактам в рамках программы БКАД они были переданы на содержание подрядным организациям. По словам главы профильного комитета Федора Николаева, восточный выезд из города не выдерживает никакой критики, «люди оставляют там колеса». «Город, выступая заказчиком, должен обеспечить проезд. Мы много говорим о том, что в этом году объективно сложные погодные условия зимой. Но такие зимы были и раньше, и как-то их переживали, и выходили из них с более достойными показателями», — отметил депутат. По словам Федора Николаева, раньше в действиях дорожных служб была четкость: снег ночью собирали, днем вывозили. «Если мы сегодня затопим улицы, и вода пойдет в трещины на дорогах, пойдут циклы ее заморозки ночью и отморозки днем. Мы уже видим разрушения, а будут еще больше», — отметил депутат. Комитет принял решение о проведении в пятницу, 20 марта, совместного совещания представителей Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутатов городского Совета Новосибирска, где вопрос содержания дорог в городе будет рассмотрен более детально.

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