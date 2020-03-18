Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверит госконтракт на оказание консультационных услуг по сопровождению концессии четвертого моста, стоимостью 70 млн рублей.

О размещенном госконтракте на прошедшем в минувший вторник заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области сообщила председатель региональной КСП Елена Гончарова. По словам аудитора, контракт был размещен 28 февраля, он предусматривает оказание финансово-консультационных услуг в течение двух лет с привлечением независимого консультанта. Заказчиком выступают власти Новосибирской области, конкретное ведомство в ходе заседания названо не было. «Никого этот госзаказ не смущает?», — поинтересовалась аудитор. По словам Елены Гончаровой, половину контракта составляют госуслуги, которые должны оказывать министерства и другие профильные ведомства. Остальное – юридические услуги. «Нам непонятно, каким образом будет оплачиваться услуги – нет единиц измерения, человеко-часы или консультации. Наша проверка назначена на второе полугодие. И вопросы будут», — пообещала Елена Гончарова.

Участвовавший в заседании министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский пояснил, что контракт – мера вынужденная. «Концессионное соглашение сложное, требуется сопровождение специалистов, которых в СФО нет. Нет юристов, и мы не можем организовать юридический отдел. А стоимость специалистов достаточно высокая», — пояснил министр. Он добавил, что, когда практика концессий в России наберет достаточные обороты, соответствующих специалистов можно будет готовить в Новосибирске.

Напомним, в конце февраля аудиторы Контрольно-счетной палаты, по итогам проверки концессионного соглашения, заявили о том, что превышение стоимости работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет почти миллиард рублей, кроме того, срок его строительства может быть еще раз продлен. В региональном минтрансе тогда пояснили, что при определении конечной стоимости концессии также будет учитываться стоимость проектно-сметной документации по сводно-сметному расчету, прошедшему Главгосэкспертизу. Концессионное соглашение между ООО «Сибирская концессионная компания» и правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства подписано 6 декабря 2017 года. По условиям концессии в ценах 2017 года общая стоимость проекта составляла 40,9 млрд рублей.

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