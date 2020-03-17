Алтайские инвесторы построят в Новосибирске ЦОД за 4,5 млрд рублей

Зарегистрированные в Алтайском крае компании «Нэолайн» и «Милеком» готовятся построить возле новосибирского Экспоцентра центр обработки данных. Инвестиции в проект составят 4,5 млрд рублей.

Проект ЦОД во вторник был представлен на инвестиционном совете при губернаторе Новосибирской области. Как рассказал представитель компании «Нэолайн», центр планируется построить на улице Станционной, рядом с Экспоцентром, на участке площадью 4,3 га. Инвестором выступит зарегистрированная в Барнауле компания «Милеком», специализирующаяся на деятельности в области связи на базе проводных технологий и связанная с заводом «Алтайкабель». Инвестиционная емкость проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. Срок окупаемости проекта – 7,5 лет.

с 2020 по 2024 год будет идти разработка проектной документации и подготовительные работы. Запуск ЦОД запланирован на 2025 год. Будут построены четырехэтажное офисное здание и два двухэтажных технологических корпуса. По словам представителя «Нэолайн», сейчас компании строят дата-центры, в основном, для решения собственных задач. Новый ЦОД будет рассчитан на широкий круг пользователей, у компании есть предварительные договоренности с ПАО «МРСК Сибири» (Россети) и «Вымпелкомом».

Представляя проект, бизнесмены попросили соответствующие инвестпроекту преференции: землю в аренду и льготы по налогу на имущество. Инвестсовет проект одобрил.

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