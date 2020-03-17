Доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ в блиц-интервью «Континенту Сибирь» дал оценку реальной опасности коронавирусной инфекции и спрогнозировал сроки окончания эпидемии.

— Александр Михайлович, как в Новосибирской области обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией?

— В Новосибирской области все абсолютно тихо и спокойно. Ничего экстраординарного не происходит. Каждую осень у нас случается всплеск ОРВИ. Зима длинная, у людей ослаблен организм. А раз есть ОРВИ, то есть и вирус. Он может быть завезен из Москвы, из Европы, из любых эпидемиологически неблагоприятных районов. Но пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.

— На ваш взгляд, насколько это действительно опасное заболевание?

— Летальность коронавируса до конца еще не определена, но, во всяком случае, достаточно низкая. Может быть чуть выше, чем у обыкновенного гриппа. Люди умирают и от обычного гриппа, и от любого другого заболевания. Каждый день в мире от туберкулеза умирают 10 тысяч человек. И никого это не пугает. А число заболевших в Италии почему-то вызывает панику.

Ситуацию никак нельзя назвать катастрофической. Даже с формальной точки зрения это не пандемия. На мой взгляд, принимаемые ВОЗ меры немного излишни. Нам говорят, что нужно ходить на расстоянии одного метра друг от друга. Как это сделать? Мы ездим в автобусах, в метро, ходим в магазины. Для того, чтобы полностью закрывать Новосибирск на карантин, нет ни показаний, ни смысла.

— Что посоветуете?

— Я считаю, что сейчас, как при любой инфекции, любом гриппе, ОРВИ каждый человек должен просто заботиться о своем здоровье. Чаще мойте руки, гуляйте на свежем воздухе, укрепляйте иммунитет.

— По вашему мнению, когда вспышка инфекции пойдет на спад?

— Летом. Как только станет тепло. Все инфекции такого рода имеют одинаковый механизм. Холодно и сыро – люди заболевают, тепло и сухо – не болеют. Обратите внимание, где наиболее высокая заболеваемость. В центральном Китае это началось в декабре-январе. Там зимой холодно, температура +5 градусов, в домах нет отопления. Такая же картина в северной Италии. Будет на улице +25 градусов и солнце, и все забудут об этом коронавирусе. В зависимости от климата, в Краснодаре раньше, у нас – чуть позже.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.