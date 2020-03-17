Как уже писал «Континент Сибирь», одними из тех, кто выиграл от эпидемии коронавируса, стали производители ВКС-сервисов, которые стали очень востребованы, когда многие вынуждены были находиться дома. Сейчас, когда карантин распространился и на учебные заведения, а многие развлекательные мероприятия были отменены, рынок и производители контента ответили на это ростом числа промо-акций, целью которых было удержать граждан от посещения людных мест.

Одним из первых среагировал онлайн-кинотеатр Okko, входящий в экосистему Сбербанка, который запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на двухнедельную бесплатную подписку. Предложение, по словам представителей Okko, ориентировано, в первую очередь, на тех, кто вынужден сидеть на карантине, и тех, кто самостоятельно принял решение остаться дома. Для этого требуется рассказать боту об отменившихся планах и сделать фото, подтверждающее факт нахождения дома — селфи, любой предмет домашнего обихода или даже домашнего питомца. «Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием», — прокомментировала генеральный директор Okko Яна Бардинцева.

Похожий шаг сделал видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома», которые с началом карантина сделали отдельные тематические направления бесплатными. 16 марта министерство образования рекомендовало досрочно начать в школах весенние каникулы, и уже на следующий день оператор открыл бесплатный просмотр отечественных фильмов и сериалов, а также сегменты детского и образовательного контента. В том числе учебные программы.

Сейчас не только производители контента стимулируют граждан поменьше бывать в местах общественного пользования. Так, 17 марта Объединенное кредитное бюро объявило, что каждый третий кредитный отчет будет предоставляться бесплатно, но только тем, кто вместо личного посещения офиса воспользуется сайтом бюро. Напомним, что физические лица по закону имеют право получить свою кредитную историю два раза в год бесплатно.

«Мы предпринимаем усилия, чтобы обеспечить максимальную безопасность как наших клиентов, так и наших сотрудников. Бюро продолжит работать в обычном режиме, но в благодарность за понимание сложившейся ситуации и отказ от посещения офиса бюро мы готовы сверх нормы закона предоставить третий кредитный отчет бесплатно», — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Между тем само ОКБ с 17 марта перевело более половины своих сотрудников на удаленную работу.

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