С 4 по 10 апреля 2020 года Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности проводит гастроли Большого театра России в Новосибирске.В рамках всероссийской программы «Большие гастроли» на сцене НОВАТа представят балет Джона Крэнко «Онегин», балет Юрия Григоровича «Иван Грозный», а также гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены – солистов Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба НОВАТа.

Гастроли планируется открыть 4 апреля оперным гала-концертом. Предполагается, что на сцене выступят такие солисты Большого театра, как Анна Аглатова, Агунда Кулаева, Игорь Головатенко, Михаил Казаков.

6 и 7 апреля артисты балета Большого театра представят новосибирской публике балет Юрия Григоровича «Иван Грозный». 6 апреля главные партии в ней исполнят Игорь Цвирко, Светлана Захарова, Денис Родькин, 7 апреля – Иван Васильев, Ольга Смирнова, Егор Геращенко.

9 и 10 апреля гастрольная программа продолжится показами балета «Онегин» Джона Крэнко. Спектакль, на создание которого в 1965 году хореографа вдохновила знаменитая опера Петра Ильича Чайковского, 9 апреля на сцене НОВАТа представят солисты балета Евгения Образцова, Вера Борисенкова, Владислав Лантратов, Семён Чудин. 10 апреля главные партии исполнят Нина Капцова, Вера Борисенкова, Руслан Скворцов, Вячеслав Лопатин.

«Мы счастливы принимать у себя наших столичных коллег с такой богатой и интересной программой. Летом 2019 года НОВАТ успешно гастролировал на Исторической сцене Большого театра, и теперь московских гостей ожидает у нас радушный приём», — отметил художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

Напомним, что 16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона. В Новосибирске уже отменены такие крупные мероприятия, как «Технопром», «Транспорт Сибири», CodeFest. В свою очередь и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подписал приказ об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях сферы культуры Новосибирской области. Согласно тексту документа, руководителям образовательных организаций, подведомственных министерству, приказано принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий. Также приказано воздержаться от проведения массовых мероприятий с обучающимися, в том числе творческих, конкурсных, методических, культурно-просветительских, спортивных и развлекательных, до особого распоряжения.

Также стоит отметить, что 17 марта новосибирский кинотеатр «Победа» объявил об отмене запланированного и анонсированного ранее фестиваля немецкого кино. «В связи с объявленной пандемией коронавируса COVID-19 Гёте-Институт в Новосибирске с 17 марта 2020 года в превентивных целях временно ограничивает свою публичную активность и переходит в режим дистанционной работы. Все запланированные до конца апреля 2020 года культурные и образовательное мероприятия переносятся, а в отдельных случаях — полностью отменяются», — пояснил директор Гёте-института в Новосибирске Пер Брандт. — Мы верим, что немецкий фестиваль скоро вернётся ещё более ярким и подарит нам новые фильмы, встречи и обсуждения. Надеемся на понимание, берегите себя!»

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