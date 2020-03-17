Беловский городской округ (Кемеровская область) вошел в число пилотных проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства в малых городах России. За счет государственно-частного партнерства здесь планируется обновить коммунальную инфраструктуру и всю систему централизованного теплоснабжения. Из федерального бюджета Белово получит на эти цели 900 млн рублей. СГК инвестирует в проект 2,5 млрд рублей.

Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует во втором квартале 2020 года приступить к строительству новой тепломагистрали протяженностью более 12 км, которая свяжет центр города Белово с Беловской ГРЭС СГК.

На Беловской ГРЭС предусматривается реконструкция двух энергоблоков и вспомогательного оборудования — для увеличения теплофикационной мощности.

Изменение системы теплоснабжения призвано позволить вывести из эксплуатации шесть неэффективных угольных котельных, расположенных в зонах жилой застройки. В результате замещения котельных планируется решить экологические проблемы, связанные с деятельностью угольных котельных, сократить затраты на теплоснабжение потребителей, которые сегодня получают тепло от котельных. Завершить работы планируется к началу отопительного сезона 2021–2022 годов.

По данным СГК, на выделенные федеральным центром средства будет полностью модернизирована система теплоснабжения города Белово с применением технологий погодного регулирования, диагностики трубопроводов, тепло- и гидроизоляции.

Напомним, что проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой составляет свыше 60%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представил глава Минстроя Владимир Якушев на совещании по развитию малых городов, которое прошло 13 марта в Ярославской области. Цель новой правительственной инициативы — обновить объекты коммунальной инфраструктуры малых городов, добиться снижения аварийности и повысить качество услуг.Помимо Беловского городского округа, в число пилотных проектов вошли также Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Переславль-Залесский (Ярославская область) и Орск (Оренбургская область). Глава правительства поручил Минстрою и Минфину России до 1 июля 2020 года проработать вопрос о том, чтобы с 2021 года распространить программу модернизации коммунальной инфраструктуры и на другие города с населением до ста тысяч человек.

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