Новым спикером Законодательного собрания Иркутской области стал Александр Ведерников. Сергей Сокол, ранее занимавший эту должность, стал депутатом Госдумы РФ.
О том, что именно Александр Ведерников станет новым главой Заксобрания региона, в соцсетях сообщил сам Сергей Сокол.
В ходе состоявшейся 17 марта сессии за Александра Ведерникова отдали голоса 29 депутатов, за его оппонента Андрея Андреева (КПРФ) — 15. Один парламентарий от голосования воздержался.
Напомним, что Александр Ведерников стал депутатом Законодательного собрания Иркутской области осенью 2018 года, после чего стал вице-председателем регионального парламента. С 2008 по 2010 год Александр Ведерников являлся заместителем председателя правительства Иркутской области, а в 2010 году занял пост губернатора Мурманской области.