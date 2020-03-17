Новым спикером Законодательного собрания Иркутской области стал Александр Ведерников. Сергей Сокол, ранее занимавший эту должность, стал депутатом Госдумы РФ.

О том, что именно Александр Ведерников станет новым главой Заксобрания региона, в соцсетях сообщил сам Сергей Сокол.

В ходе состоявшейся 17 марта сессии за Александра Ведерникова отдали голоса 29 депутатов, за его оппонента Андрея Андреева (КПРФ) — 15. Один парламентарий от голосования воздержался.

Напомним, что Александр Ведерников стал депутатом Законодательного собрания Иркутской области осенью 2018 года, после чего стал вице-председателем регионального парламента. С 2008 по 2010 год Александр Ведерников являлся заместителем председателя правительства Иркутской области, а в 2010 году занял пост губернатора Мурманской области.

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