Спортивное мероприятие «Детская лыжня в Стрижах», приуроченное ко всероссийскому соревнованию среди школы биатлонистов «Кубок Анны Богалий Skimir», состоялось 16 марта на уже знакомой площадке в Стрижах.

В Стрижах это уже третья детская лыжня, и с каждым годом событие набирает всё больший оборот.

Несмотря на шквальный ветер и резкое потепление, на лыжню встали на 75 малышей больше, чем в прошлом году!

В забеге приняли участие 255 малышей от 3 до 7 лет. Самые маленькие лыжники бежали дистанцию 150 метров, а это как один штрафной круг во взрослом биатлоне. Дети 4-5 лет брали 200 метров, а 6-7 лет – 250 метров.

Тёплый шатёр, полевая кухня, аниматоры, ведущий, лыжи, номерные знаки для – малышей всё было подготовлено организаторами. В этом забеге проигравших не было, и каждый маленький участник получил свою медаль и подарочный набор.

И Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону, лично поддерживала каждого ребёнка на лыжне. Кому-то пришлось поправить лыжи, кого-то из упавших на дистанции поднять, кого-то подбодрить.

«Великолепное мероприятие, настроение у ребят замечательное! – говорит Анна. – Лыжи это та активность, которая позволяет развивать организм со всех сторон. Это хорошее кардио, это вид спорта, который прорабатывает каждую мышцу. Почему я люблю лыжи? Потому что можно в лес выйти, потому что можно и почувствовать скорость, и управляемость ногами и телом. Для меня это про свободу!»

Поддержка олимпийской чемпионки – неизгладимый след для каждого малыша, принявшего участие в гонке. «Я поставлю открытку с автографом на полочку», – говорит сияющая Элина, победитель забега среди девочек 7ми лет. – «На старте, когда все вырвались вперёд, я бежала и старалась не упасть. Я буду и дальше заниматься лыжами!»

Эмоции бурлили и у болельщиков, и у участников, и у организаторов. Ведь невозможно оставаться равнодушными, когда рыдающего серебряного медалиста обнимает и целует золотой прямо на пьедестале. И у того мгновенно высыхают горючие слёзы, которые не могли осушить ни мама, ни воспитатель, ни пакет с подарками.

Именно такие трогательные моменты дают начало и мужской дружбе, и командному духу, и спортивной культуре.

«Большие традиции начинаются с маленьких шагов», – говорит Анна Богалий. — Детская лыжня может дать толчок и во многих семьях могут начать заниматься физкультурой и спортом. Лыжный спорт в Сибири должен быть одним из основных. Мы должны быть сильной, здоровой нацией! Утраченные традиции здорового образа жизни нужно возвращать, и у Стрижей это хорошо получается через подобные мероприятия»!

В будущем году Илья Поляков и ГК «Стрижи» планируют организовать забег уже на новой лыжной базе, которая строится сейчас в стрижовском лесу. И Анна Богалий обещает снова поддержать проект: «Кубок точно будет продолжаться, будет развиваться. И я уверена, что Стрижи тоже будут развиваться. Мы пойдём вместе»!

Детская лыжня в Стрижах 1 of 15

На правах рекламы

https://gk-strizhi.ru/

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.