У предпринимателей в Коченево пытаются изъять земли через суд

Прокуратура Коченевского района Новосибирской области потребовала через суд изъять три земельных участка у коченевских предпринимателей. Представители надзорного органа полагают, что администрация продала землю незаконно. Коммерсанты уверены в своей правоте, поскольку купили участки у физического лица, а сделка была законно оформлена в Росреестре.

Исковое заявление прокуратуры (копия есть в распоряжении редакции – «КС») было направлено в Коченевский районный суд по итогам проверки соблюдения властями района земельного законодательства. По версии прокуроров, в прошлом году житель поселка Коченево получил от местных властей участки под индивидуальное жилищное строительство, оформил их покупку и позднее продал предпринимателю Геворгу Сагателяну. При этом сделка неоднократно была проведена в Росреестре и других государственных органах. Напомним, осенью прошлого года предприниматели рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» о том, что они подавали заявку в региональный минстрой на изменение вида использования земли. В ведомстве их заверили, что препятствий для этого нет, и успешно изменили вид использования. «Мы купили землю у физического лица, все было по закону. Проверить, законно или нет администрация продала эти земли, было невозможно, а когда оформляли ее в Росреестре, препятствий не было. А сейчас выходит так, что сотрудники администрации не виноваты, а крайними выходим мы», — рассказал представитель владельцев земельных участков.

Предприниматели опасаются, что решение может быть по умолчанию принято в пользу истцов и настаивают на независимом ходе судебного процесса. «Мы хотим, чтобы судья к нашему делу подошла объективно», — пояснил представитель землевладельцев. Коммерсанты также обратились за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей Новосибирской области Николаю Мамулату, который сообщил, что обращение находится у него на контроле. «Суть ситуации состоит в том, что в 2015 году полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, возложены на департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Так как на практике выяснилось, что администрации муниципальных образований были не готовы к реализации на необходимом организационном и правовом уровне исполнения этих функций. В число таких поселений вошел и рабочий поселок Коченево. При этом за муниципальными образованиями было оставлено право распоряжаться земельными участками, которые предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства. Именно такие земельные участки были проданы физическому лицу администрацией Коченево.

Однако, спустя некоторое время, прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии земельных участков. Свои требования прокуратура мотивировала тем, что спорные земельные участки администрацией были проданы незаконно, поскольку выделены из земельного участка с видом разрешенного использования «для общего пользования», правом распоряжения которых обладал департамент земельных и имущественных отношений Новосибирской области, в результате чего были нарушены его права. Мною направлен запрос в департамент с просьбой выразить правовую позицию по указанной ситуации», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Редакция «Континента Сибирь» будет следить за развитием событий.

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