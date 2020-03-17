Компания «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) подключилась к работе по профилактике распространения острых вирусных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отмечают в компании, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в мире острых вирусных заболеваний, а также с целью поддержания условий, гарантирующих охрану труда и здоровья работников АО «УК «Кузбассразрезуголь», приказом директора компании Сергея Парамонова введены дополнительные профилактические меры.

Прежде всего, в компании отменены зарубежные командировки работников «Кузбассразрезугля», запрещено и приглашение на территорию России представителей иностранных партнеров. Всем работникам также рекомендовано воздержаться от частных поездок за пределы России и в эпидемически неблагополучные по COVID-19 регионы страны.

Усилен контроль за проведением санитарно-защитных мероприятий. Во всех помещениях общего пользования организована ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств. Для усиленной обработки рук будут установлены дополнительные диспенсеры с жидким мылом и антисептическими средствами. Культурно-массовые и спортивные мероприятия Компании перенесены на более поздние сроки. При появлении же признаков вирусного заболевания (повышенная температура тела, кашель, недомогание) работникам предписано незамедлительно вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Добавим, что на филиалах компании работают 14 аппаратно-программных комплексов медицинских осмотров ЭСМО, которые позволяют оперативно оценивать состояние здоровья горняков перед началом рабочей смены. Те, кто не проходит предсменный медосмотр, должны самостоятельно контролировать свое самочувствие. Выполнение всех этих указаний обязательно для каждого сотрудника угольной компании.

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