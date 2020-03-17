«Отчетную кампанию» новосибирские депутаты завершат к началу апреля. В конце февраля соответствующее поручение дал парламентариям губернатор Андрей Травников.

Депутаты от «Единой России» продолжают проводить встречи с жителями города и области – в зависимости от округа, который они представляют в Заксобрании или горсовете Новосибирска. Среди тех, кто уже отчитался, например, депутаты Заксобрания Валерий Ильенко, Сергей Конько, а также депутат горсовета Новосибирска от ЕР Игорь Титаренко. Он выступил с отчетом перед жителями своего округа в лицее №135 в Октябрьском районе.

По словам Игоря Титаренко, за 2019 год к нему обратились 1 113 человек. Основные темы – благоустройство, ЖКХ, транспорт, детские сады и школы. Депутат отмечает, что жители округа могут рассчитывать и получают поддержку по вопросам благоустройства территорий: в предоставлении саженцев, земли и песка, если есть запрос, на округе асфальтируются участки дорог и обустраиваются детские площадки. «Когда монтируем такую площадку, в первую очередь смотрим на соблюдение стандартов по качеству и безопасности. Другой важный момент: установка знаков, «лежачих полицейских». В этом году она запланирована на Шевченко и Белинского. Сразу всего не увидеть, поэтому нужна ваша помощь. Была ситуация с открытыми люками, вы заметили – сразу сообщили мне, я позвонил ответственным лицам, и средства вдруг нашлись, и время. Закрыли проблему», – сказал Титаренко.

Он также рассказал, что скоро будет готова госэкспертиза проекта нового здания лицея №185 с предусмотренными в нем спортзалом, бассейном и конференц-залом. В детском саду №504 пройдет замена окон. Грантовые средства позволят обустроить новые детские площадки и пешеходные переходы. Эти планы соответствуют наказам, которые жители давали депутату.

На встрече с Игорем Титаренко жители задавали разные вопросы, в том числе о некачественной уборке снега. Депутат предложил сообщать ему на мобильный телефон о конкретных «проблемных» участках. «Администрация отчитывается, а по факту – ничего не делается. Сообщайте, где эти участки, будем решать», – призвал жителей Титаренко.

В конце февраля в Новосибирске прошел форум «Социально-экономическое партнёрство», во время которого глава области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников призвал чиновников и депутатов избегать в общении с жителями формализма и максимально учитывать поступающие от населения предложения. Депутатам губернатор предложил отчитаться о проделанной работе. В ближайшее время все парламентарии присоединятся к «отчетной кампании», которая завершится к концу марта-началу апреля.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.