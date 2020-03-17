Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев и руководство проекта ЦКП «СКИФ» 17 марта в наукограде Кольцово дали старт проектно-изыскательским работам по строительству новосибирского синхротрона.

На площадке строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – ЦКП «СКИФ» – флагманского проекта программы «Академгородок 2.0» в р.п. Кольцово начались работы, которые проводит проектировщик – АО «Центральный проектно-технологический институт», признанный исполнителем по созданию источника синхротронного излучения 4+.

«Начинается освоение площадки, на которой в ближайшие годы будет создана установка класса мегасайнс – СКИФ. Сегодня здесь начинает работать техника, начинаются изыскательские работы. В течение этого года проектные работы должны быть завершены, а уже в начале следующего года проект будет направлен на госэкспертизу для получение разрешения на строительство. Эта первая и самая масштабная установка, создаваемая в рамках нацпроекта «Наука» в Новосибирской области», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Он также подчеркнул, что возможности синхротрона будут использованы в исследованиях по различным направлениям. Учитывая, что площадка находится рядом с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в рабочем посёлке Кольцово, специалисты последнего тоже будут работать на экспериментальных станциях СКИФ.

Присутствующий на церемонии глава р.п. Кольцово Николай Красников отметил, что реализация проекта даст толчок дальнейшему развитию наукограда и его инфраструктуры. Для строительства администрацией Кольцово выделено около 30 га муниципальных земель.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Источник синхротронного излучения четвертого поколения станет частью отечественной сетевой инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований с головной установкой ИССИ-4 в НИЦ «Курчатовский институт». ЦКП «СКИФ» будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость — 37,1 млрд. рублей. В настоящее время на проведение в 2020 году проектных работ доведены денежные средства в размере 1 млрд руб.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.