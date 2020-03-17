Продовольственные магазины и рынки Новосибирской области имеют достаточный запас продуктов первой необходимости, в первую очередь местного производства, пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и тиражированием информации о массовой скупке ряда продуктов и товаров в торговых сетях и магазинах, сотрудники минпромторга проводят ежедневный мониторинг ситуации. Министр сообщил, что повышение цен, не связанных с тенденциями рынка, не выявлено.

«По информации крупных ритейлеров, ситуация с обеспечением магазинов товарами первой необходимости штатная, товарный запас нормирован в рамках сезонного спроса, пополнение магазинов проходит в обычном режиме. В случае особой необходимости торговые сети подтвердили готовность увеличить объемы поставок широкого ассортимента товаров в свои торговые объекты. В отдаленные села районов продукты доставляют автолавки, рынки и сфера потребкооперации работает стабильно и имеет достаточный запас товаров», – отметил Андрей Гончаров.

По словам министра, согласно поступившим накануне рекомендациям из федерального центра, региональным минпромторгом в организации торговли будут направлены письма об обеспечении санитарных мер с рекомендациями Роспотребнадзора. Речь идет о регулярной обработке дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, дверные ручки и т.д.), минимизации очередей среди покупателей и предупреждении их о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга, обеспечении постоянного наличия в торговом зале наиболее востребованных товаров и др.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности новосибирского рынка в основных социально значимых группах продовольствия – молоке, мясе, яйце, зерновой продукции, тепличных овощах. «Зависимость от импорта продовольствия сейчас минимальна. На территории области действует большое число животноводческих хозяйств. Ежедневно производится более 1,8 тыс. тонн молока. Работает семь промышленных птицефабрик. На элеваторах и складах имеется достаточный запас зерновой и овощной продукции, – отметил министр. – Кроме того, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности имеются свободные мощности, которые можно задействовать при наличии более высокого спроса на продукцию».

Напомним, что ранее, 16 марта учредитель новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь» и глава сети дискаунтеров «Низкоцен» Виктор Шкуренко отмечал, что запасов продуктов питания в случае ажиотажного спроса со стороны покупателей хватит. «Коммунизм закончился в 90-е, в рыночной экономике в условиях ее слабого роста мы столкнулись с кризисом перепроизводства. Сегодня у нас запасы на 1.5 месяца. Наверное, этот факт должен согреть душу слишком беспокойным гражданам», — отметил в соцсетях Шкуренко.

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