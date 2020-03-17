За два первых месяца 2020 года в Новосибирской области зарегистрировано 2,9 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это самый низкий показатель в регионе за последние три года.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в отделе организации и контроля Управления Росреестра по Новосибирской области, в январе-феврале 2019 года было зарегистрировано 4,6 тысяч договоров, за аналогичный период 2018 года – 3,6 тысяч.

Количество зарегистрированных договоров участия в феврале 2020 года существенно не отличается от показателей января текущего года – 1431, но в сравнении с февралем 2019 года число зарегистрированных договоров снизилось в 2 раза.

Всего с сентября 2018 года в Новосибирской области зарегистрировано более тысячи договоров участия в долевом строительстве, предусматривающих обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу, треть из них – 365 договоров – зарегистрировано только за два месяца 2020 года.

Впрочем, независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, считает, что на самом деле серьезного сокращения количества ДДУ не произошло. «В прошлом году было совершенно много технических сделок, которые в этом году передаются конечным покупателям по переуступкам. С учетом этого, реальное сокращение ДДУ составляет 15-20%», – прокомментировал эксперт.

Напомним, в 2019 году застройщики стремились воспользоваться возможностью, которую им предоставил Минстрой России по отсрочке перехода на новую модель финансирования жилищного строительства с использованием механизма счетов эскроу. По старым правилам можно достраивать, если дом был готов более чем на 30 процентов и в нем продано не менее 10 процентов квартир.

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