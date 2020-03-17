Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на заседании парламента 17 марта объявил о своем уходе в отставку. Информацию об этом сообщил «Интерфакс».

«Я слагаю с себя полномочия председателя», — пояснил Сергей Сокол и отметил, что планирует перейти в Государственную думу РФ.

Напомним, что Сергей Сокол родился 17 декабря 1970 года в Севастополе. С 1999 по 2002 год являлся депутатом Таймырской окружной Думы. С января по март 2000 года возглавлял штаб Владимира Путина в Норильске на выборах президента России в 2000 году. В 2002 году был назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. С 2002 по 2003 год курировал деятельность промышленного топливно-энергетического, лесного транспортного и коммуникационного комплексов, а также вопросы регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, процедур финансового оздоровления предприятий. С 2004 года работал в должности заместителя губернатора края, руководителя аппарата Совета администрации края. В 2008, 2009 годах руководил Иркутской областью, сначала в качестве первого заместителя, а затем и.о. губернатора региона.

9 сентября 2018 года избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва. 19 сентября 2018 года избран председателем Законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва. 9 ноября 2018 года стал секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». 8 декабря 2018 года на XVIII Съезде Партии вошел в состав генерального Совета «Единой России».

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