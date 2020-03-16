На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты единогласно поддержали поправки в Конституцию, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.

На 52-ю сессию был вынесен единственный вопрос – о Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Напомним, проект изменений в Конституцию был представлен президентом Владимиром Путиным Государственной Думе 20 января 2020 года. Законопроект был рассмотрен Госдумой в первом чтении и принят Советом Федерации. В ходе подготовки законопроекта ко второму и третьему чтениям Государственная дума рассмотрела почти 400 поправок, поступивших в региональные парламенты и парламент РФ. Порядка 200 из них были одобрены и включены в окончательную редакцию закона.

«В обсуждении закона на всех уровнях приняли участие тысячи граждан Российской Федерации. Один из примеров — к нам в Заксобрание поступило предложение о внесении поправки о верховенстве российского права над международным, под которым оставили подписи 38 тысяч человек. Множество предложений поступило в Общественную палату Новосибирской области и Российской Федерации, в рабочую группу, созданную Президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, являющийся членом президентской рабочей группы для рассмотрения поправок.

Депутаты Новосибирской области в ходе подготовки поправок провели встречи с избирателями, которые не только обсуждали, но и вносили свои замечания. Среди самых неожиданных предложений было сделать процедуру голосования обязательной для всех граждан страны. Как отметил председатель Заксобрания НСО, все поправки, которые прямо или косвенно не вошли в Конституцию, будут учтены в дальнейшем при внесении изменений в федеральное и региональное законодательство.

Напомним, предыдущие поправки в главный закон страны были приняты в 2014 году и касались президентской квоты в Совете Федерации. На этот раз изменения затронут целый ряд направлений. В целом, все поправки можно разделить на три тематических блока – об этом выступая перед депутатами рассказал председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Терепа.

Как следовало из его доклада, изменения не затронут фундаментальных основ, закрепленных в Конституции и касающихся основных прав и свобод граждан. Первый блок поправок касается защиты суверенитета и единства Российской Федерации. В нем, в частности, закреплено положение РФ как правопреемника СССР и провозглашен запрет действий, направленных на отчуждение части территорий РФ, а также призывов к этому. Также акцент делается на сохранение исторической правды, общероссийской культурной идентичности и защите традиционных семейных ценностей, согласно которым брак определяется исключительно как союз мужчины и женщины.

Второй блок поправок в Конституцию содержит изменения, затрагивающие форму государственного устройства и управления. В том числе — взаимодействие президента с Федеральным Собранием, сроки президентского правления, а также включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти и уточнение их отдельных полномочий.

Третий блок проекта поправок, социальный, самый объемный. Здесь нашли конституционное закрепление права граждан на социальную поддержку, индексацию социальных пособий и пенсий, минимальный размер оплаты труда, получение доступной и качественной медицинской помощи.

«Предложенные поправки в Конституцию Российской Федерации отражают современное состояние российского общества и государства, а также задают определенный вектор их дальнейшего развития. Очевидно, что эти изменения основного закона нашей страны потребуют глубокого их осмысления и с неизбежностью повлекут существенные изменения как федерального, так и регионального законодательства», — отметил Александр Терепа.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров выразил пожелание, чтобы голосование 22 апреля по поправкам в Конституцию прошло масштабно и в стране поддержали изменения, инициированные президентом РФ.

«Внесение поправок в Конституцию – закономерный и поступательный исторический процесс. И его задал наш президент. Со временем мы оценим масштабность всех предложений, которые были выдвинуты и со стороны президента, и со стороны наших граждан», — подчеркнул Андрей Панфёров.

Высказываясь в поддержку законопроекта, глава фракции ЛДПР в Заксобрании НСО Владислав Савельев привел слова лидера партии Владимира Жириновского: «В этом законе нет ни единой поправки, в которой был бы отрицательный смысл. Они все призваны улучшить ситуацию. Все несут положительное значение. Этот закон – огромный шаг в укреплении государственности, суверенитета и патриотизма».

В результате голосование по вопросу «О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» было единогласным: «За» — 59 голосов, «против» и воздержавшихся – нет.

Комментируя результаты голосования, председатель Законодательного собрания подчеркнул, что они стали показателем слаженности и консолидированности Законодательного собрания и плодотворной совместной работы с губернатором и правительством.

«Принятый в 1993 году основной закон страны был в большей степени декларативным и рамочным. Благодаря поправкам, основной закон теперь про жизнь и про людей», — резюмировал Андрей Шимкив.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, назвал прошедшую сессию Заксобрания исторической, а уровень консолидации Заксобрания таким, каким можно только гордиться.

«Мы не один раз отмечали, что за все 5 лет деятельности текущего созыва ни одна из политических сил, ни одна из фракций, не воспользовалась правом большинства, не пыталась продавить свои решения вопреки мнению коллег. Мы здесь, в Новосибирской области, заняли абсолютно верную позицию. И своим голосованием депутаты это продемонстрировали и подтвердили», — заключил губернатор.

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