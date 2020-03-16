«Сибирь» не будет играть с «Барысом» в плей-офф

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в связи с эпидемиологической обстановкой не будет играть с казахстанским «Барысом» в матчах полуфинала плей-офф Кубка Гагарина.

О том, что «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан, сообщается на сайте хоккейного клуба. В пресс-службе ХК ссылаются на указ президента республики о введении с 16 марта по 15 апреля 2020 года на территории Казахстана чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий. «Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020», — констатировали в ХК.

Информация об отмене предстоящих матчей с казахстанской командой в понедельник также появилась на сайте новосибирского хоккейного клуба. «В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала Конференции «Восток» в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена. О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас посредством публикации новостей в наших официальных источниках», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь». В официальной группе «Сибири» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что об отмене матчей стало известно только сегодня, на 16.30 у команды был запланирован вылет. «Официальное письмо пришло за несколько часов до вылета самолета», — уточняют администраторы группы.

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