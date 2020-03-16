Новосибирский специализированный телеграм-канал What is IT? сформировал список ИТ-компаний, которые ответственно подошли к борьбе с коронавирусом.

“Радует, что одними из первых в мире и в России ответственно повели себя именно IT-компании. Где-то издали указ не здороваться за руки, где-то отменили командировки, где-то перевели сотрудников на удалёнку, а где-то — ввели всё сразу. Если большинство компаний завтра так себя поведут, то через пару недель всё закончится. Не паникуйте и берите ответственность на себя — так победим», — говорится в сообщении канала.

Список компаний доступен в режиме «онлайн» по ссылке. На сегодня в нем уже 55 организаций, среди которых в том числе 2ГИС, ЦФТ и другие. По каждой из компаний в таблице отмечено, переведены ли сотрудники на удаленный режим работы, закуплены ли антисептики, разрешены ли рукопожатия, проводятся ли офлайн-собрания, а также обработаны ли помещения офисов.

Тема активно обсуждается и в профильных тематических сообществах, в том числе в закрытой Whatsapp-группе «KSONLINE.RU: веб-агентства», где участники обмениваются своим опытом, в частности по переводу сотрудников на удалённую работу с этой недели.

Напомним, что 16 марта организаторы крупнейшего за Уралом ИТ-форума Codefest объявили о его переносе из-за коронавируса. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в конце марта 2019 года в новосибирском Экспоцентре.

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