Кредиторы Альберта Кошкина утвердили мировое соглашение

Кредиторы банкротящегося новосибирского бизнесмена Альберта Кошкина одобрили заключение мирового соглашения. Поручителем по почти пятимиллиардному долгу выступит московская компания «Сибмост Групп», аффилированной с АФК «Система» и одним из конкурсных кредиторов коммерсанта – «Сбербанком».

Итоги собрания кредиторов Альберта Кошкина опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Проект мирового соглашения, подготовленный совместно с самим бизнесменом, на собрании представил его финансовый управляющий Александр Бекк. Он пояснил кредиторам, что в новом проекте документа появился поручитель по обязательствам должника, которые составляют более 4,9 млрд рублей, ООО «Сибмост групп». Владельцами «Сибмост групп» через подконтрольные компании, в числе прочих, являются АФК «Система» и «Сбербанк». Кроме «Сбербанка», в число конкурсных кредиторов Альберта Кошкина также входят банк «ФК Открытие», «Банк Акцепт» и физическое лицо, Николай Воробьев.

Напомним, акции своей компании «Сибмост» бизнесмены Альберт и Владислав Кошкины продали московскому ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (позднее «Сибмост Групп») в начале 2017 года. Сделку весной 2018 года оспорила занимавшая тогда должность арбитражного управляющего Альберта Кошкина Вероника Мещан. По ее данным, бизнесмен продал 104 тыс. 559 акций «Сибмоста», номинальной стоимостью около 10,5 млн рублей за 92 копейки. Сама процедура банкротства бизнесменов Кошкиных идет с 2017 года.

За заключение мирового соглашения проголосовали 62,7% кредиторов коммерсанта, 32,6% высказались против. В итоге решение о заключении мирового соглашения было принято. Со стороны кредиторов подписывать документ будет представитель «Сбербанка».

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