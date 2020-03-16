Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал целесообразным решение о свободном посещении школ региона учащимися, по усмотрению их родителей, из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, глава региона поручил министерству образования провести оценку школ и вузов, чтобы перевести их в режим дистанционного обучения. Напомним, в понедельник Андрей Травников подписал распоряжение о мерах противодействия распространению 2019-nCoV. В документе, в частности, содержатся рекомендации работодателям о регулярном мониторинге самочувствия сотрудников и отмене командировок в «неблагополучные» по эпидемиологическим показателям страны. «Меры борьбы – не создавать дополнительных рисков, по возможности – не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Начинать надо с себя. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание – не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование», — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба облправительства.

Согласно официальным данным, на территории Новосибирской области не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Два случая зарегистрированы в соседнем Кузбассе, с заболевшими контактировали летевшие одним авиарейсом новосибирцы. По информации министра здравоохранения региона Константина Хальзова, на контроле находятся 56 жителей областного центра. 16 марта должны быть получены результаты лабораторных анализов. Всего в регионе сейчас под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 – граждане РФ, 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.

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