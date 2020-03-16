Новосибирский губернатор Андрей Травников в понедельник подписал распоряжение о мерах противодействия коронавирусу, которое включает ряд рекомендаций и требований.
Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области. Власти региона рекомендовали гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксированы случаи заболевания 2019-nCoV, сообщать о себе на горячую линию и, при признаках недомогания, не ходить в больницу, а самоизолироваться на две недели. Работодателям в документе рекомендуется проводить ежедневное измерение температуры сотрудников и отменить командировки в «неблагополучные» страны.
Ряд ограничений распоряжение накладывает на работу детских садов, школ и вузов Новосибирской области. В частности, им предписано ввести масочный и дезинфекционный режимы. Кроме того, документ предписывает продлить каникулы уехавшим в другие страны иностранным студентам и рассмотреть возможность их дистанционного обучения. Распоряжение также запрещает студентам участвовать в международных конференциях и учебе по обмену в эпидемиологически неблагополучных странах.