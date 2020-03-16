Крупнейший в Сибири ИТ-форум CodeFest, который должен был пройти в Новосибирске в конце марта вот уже в 11-ый раз, перенесли. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своей рассылке.

Напомним, что CodeFest является крупнейшим ИТ-форумом, организуемым в Новосибирске. Первое мероприятие под этим брендом было проведено в 2010 году еще в стенах одного из корпусов НГТУ. Первый CodeFest собрал 500 участников и был сугубо локальным мероприятием. Через 5 лет в нем приняло участие уже свыше 1700 человек, а местом проведения c 2014 года является новосибирский Экспоцентр. В 2019 году в форуме приняло участие около 3000 человек. Помимо Новосибирска организаторы CodeFest стали проводить аналогичный форум в Москве под брендом FrontFest. Очередной форум планировался в Новосибирске в конце марта.

В марте 2020 года оргкомитет во главе с Евгением Васильковым публично обсуждал с участниками ситуацию с проведением форума с учетом угрозы распространения коронавируса. В частности организаторы проявили ответственную позицию и оповестили о том, что планируется предпринять. Речь шла о целом комплексе мер, включая минимизацию количества иностранных спикеров и полное исключение тех, кто находится в эпицентре событий, ограничение количества участников CodeFest, популяризацию онлайн-трансляции для всех участников форума. Кроме того, речь шла о дополнительном проветривании и кварцевании в залах с принудительным удалением участников на перерывы для подготовки помещения, постоянной уборке площадки, а также других мерах. «Всех, кто проявит признаки ОРВИ, будем просить остаться дома, либо удалять с площадки и возвращать деньги. Болеешь — смотри онлайн», — отмечали в оргкомитете. По состоянию на начало марта в оргкомитете говорили об участии в мероприятии в 2020 году 1451 человека.

Тем не менее, 16 марта оргкомитет все же объявил о переносе форума. «Оптимизм оптимизмом, но игнорировать происходящее глупо и безответственно. События развиваются лавинообразно, и тот факт, что до Новосибирска они ещё не докатились, говорит лишь о том, что докатятся они со дня на день. Уже на днях в городе начнут вводить меры по подготовке к карантину, а массовые мероприятия запретят. Рассматриваем два варианта переноса: осень: 24-25 октября или 31 октября-1 ноября этого года; весна 27-28 марта 2021. От чего зависит дата? В первую очередь от того, как будут развиваться события. Мы будем следить за ситуацией и оперативно сообщать обо всём, что происходит, в нашем телеграм-канале. Крайний срок принятия решения по датам — август. Или раньше, если увидим для этого возможность. Меры, которые мы собирались предпринять для профилактики распространения вируса, сохранятся вместе с переносом. Все билеты, партнёрские стенды, спикеры — всё остаётся в силе. По крайней мере с нашей стороны, — пояснили в оргкомитете. — Всем, кто останется с нами, гарантируем сохранение билетов по текущей цене, вечный почёт и уважение, и что-то эксклюзивное в благодарность, потому что самое дорогое для нас — ваше доверие».

Напомним, что ранее несколько крупных новосибирских форумов, включая «Транспорт Сибири» и «Технопром», планировалось отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявлял глава Новосибирской области Андрей Травников. Ранее также был отменен Красноярский экономический форум (КЭФ).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.