Днем 14 марта во время сварочных работ на крыше новосибирского театра «Глобус» над большой сценой произошло задымление на площади 5 кв. м. Все зрители театра были эвакуированы, к зданию подъехало несколько пожарных расчетов. В настоящее время очаг задымления ликвидирован.

По данным пресс-службы театра «Глобус», до начала спектакля сотрудники театра оперативно эвакуировали всех зрителей и артистов, задействованных в спектакле – всего 583 человека. Сотрудники МЧС прибыли через три минуты после вызова, в течение получаса ликвидировали очаг тления и убедились, что других подобных очагов нет.

По состоянию на текущий момент задымление устранено, все спектакли будут идти согласно репертуару. В «Глобусе» отметили, что материальный ущерб театру не причинен.

Задымление в театре связывают с продолжающимся ремонтом кровли здания. Реконструкция крыши театра «Глобус» началась в конце лета 2019 года. Как ранее писал «Континент Сибирь», ремонтные работы, финансирование которых ведется по региональному проекту «Культурная среда», первоначально планировалось завершить в декабре 2019 года. На реализацию нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области до 2024 года предусмотрены средства в объеме 1 млрд 760,25 млн рублей из ресурсов бюджетов обоих уровней.

14 ноября 2019 года проходило выездное совещание о проведении капитального ремонта крыши театра «Глобус». Сроки и качество ремонтных работ тогда контролировал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

«В ближайшее время администрация театра сообщит о дате повторного показа спектакля «Гуси-лебеди», который можно будет посетить вместо сегодняшнего, или о способе возврата средств за билеты», — пояснили в пресс-службе театра.

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