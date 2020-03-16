В международный рейтинг юридических компаний Chambers по итогам 2019 года вошло сразу 5 новосибирских организаций — «Гребнева и партнеры», «ЛексПроф», ИНКО, «Интеллект-С», «Курсив».

12 марта исследовательский центр Chambers опубликовал ежегодный рейтинг ChambersEurope 2020. В региональном разделе представлены всего 25 лучших юридических компаний России. Над «юридическим Оскаром» – ежегодным рейтингом ChambersEurope – работают исследователи из разных стран, которые проводят интервью по телефону и электронной почте. Исследователи оценивают опыт юридической практики и компетентность юристов, скорость, клиентоориентированность, эффективность в вопросах экономии денег клиентов и прочие ключевые критерии для оценки.

Юридическое партнерство «Курсив» в этом году впервые присоединилось к рейтингу. Напомним, что эта организация была основана в Новосибирске в 2009 году. Партнерами компании являются Мария Ильяшенко и Юлия Макаренко. С 2019 года к партнерству присоединилась Елена Янина.

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