Главный налоговик Иркутска возглавит правительство региона

В правительстве Иркутской области анонсировали ряд кадровых перестановок. Его покинет председатель Руслан Болотов, а пополнят глава УФНС Константин Зайцев и мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев в пятницу принял отставку исполняющего обязанности председателя правительства Руслана Болотова. Болотов покинул пост по собственному желанию, сообщив о намерении «приложить свои усилия на другом фронте работы». Исполняющим обязанности председателя правительства с 16 марта назначен занимающий сейчас пост главы УФНС по Иркутской области Константин Зайцев. Основной задачей, поставленной перед ним, в правительстве обозначили «реализацию нацпроектов».

Кроме того, должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области оставил Владимир Дорофеев, перейдя на должность заместителя губернатора. Освободившийся пост займет нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ему предстоит, в частности, «лично возглавить координацию работы по ликвидации последствий в территориях, пострадавших от прошлогоднего паводка». Дмитрий Бердников возглавляет Иркутск с марта 2015 года, до этого возглавлял городскую Думу.

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