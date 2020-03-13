Названы возможные претенденты на концессию по «умным остановкам» в Новосибирске

Концессионное соглашение по «умным остановкам» проходит последний этап согласования. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирска.

О ходе подготовки концессии журналистам рассказал коммерческий директор EVO Development Валентин Чугайнов. Эта московская компания, специализирующаяся на развитии торговых сетей, также планирует участвовать в конкурсе. Кроме нее, по словам Валентина Чугайнова, в борьбе за концессионное соглашение могут принять участие производители «умных остановок» НПО «Автоматика», «Интекко», «Россибинвест», «Дизфор», а также сеть «Дядя Дёнер». Представитель EVO Development добавил, что в ближайшие две недели станут понятны сроки подписания концессионного соглашения.

Напомним, власти Новосибирска планируют привести в порядок торговлю на улицах и остановках, в первую очередь, на «гостевых маршрутах» в преддверии предстоящего в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Для этого чиновники планируют организацию «умных остановок» в рамках концессии. Работающие с остановочными торговыми павильонами новосибирские коммерсанты, в свою очередь, считают, что концессия «убьет» малый и средний бизнес. По прогнозу предпринимателей, будет закрыто порядка 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов и сокращено более 10 тыс. рабочих мест. В ближайший понедельник бизнесмены планируют выйти на митинг у парка «Березовая роща».

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