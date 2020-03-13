Андрей Турчак: «Поправки в Конституцию носят социальный характер»

Поправки к Конституции РФ предполагают глобальные изменения в жизни страны. Единороссы объясняют, почему они их поддерживают.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что корректировки в главный закон страны носят прежде всего социальный характер. «Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс властей», – поясняет Андрей Турчак.

Он напоминает, что самое активное участие в работе над поправками на разных этапах принимал президент Владимир Путин: «Свой вклад внесла и «Единая Россия» – и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме. И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе – абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди», – заключает секретарь генсовета ЕР.

Позицию Турчака поддержал председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по госполитике, депутат от «Единой России» Александр Терепа: «Поправки в Конституцию носят, в первую очередь, социальный характер, благодаря которым жизнь людей качественно изменится в лучшую сторону. Например, они гарантируют, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. На уровне главного документа страны закрепляется обязательство государства регулярно индексировать пенсии. Также гарантируется индексация социальных пособий и других выплат».

11 марта Государственная дума в окончательном чтении проголосовала за внесение поправок в Конституцию РФ. Законодательные собрания почти по всей стране поддержали законопроект. В том числе, корректировки одобрил 12 марта парламент Новосибирской области: 59 депутатов из 68 присутствующих депутатов, все члены фракции ЕР голосовали «за». Финальный текст поправок утвержден в Совете Федерации.

«Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе», – заявил Андрей Турчак.

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