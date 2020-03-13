«Альфа-Банк» впервые за 15 лет прокредитует Омскую область

По итогам прошедших пяти аукционов Омскую область прокредитуют «Сбербанк России» и «Альфа-Банк». Участвовавший в торгах банк «ФК Открытие» не стал победителем.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе министерства финансов Омской области, всего по итогам пяти прошедших аукционов были привлечены кредитные линии по ставкам от 6,41% до 6,98% на общую сумму 10 млрд рублей. Из них 8 млрд рублей – сроком до конца 2022 года. Первые четыре аукциона по 2 млрд рублей выиграл «Сбербанк», боровшийся на торгах с «ФК Открытие».

На пятый аукцион по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 2 млрд рублей поступила только одна заявка, от «Альфа-Банка». С ним же будет заключен контракт по начальной цене. В минфине отметили, что последний раз «Альфа-Банк» кредитовал Омскую область 15 лет назад.

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