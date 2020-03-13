«Сила Связи»: Билайн подключил основное месторождение газопровода «Сила Сибири» к высоким скоростям LTE

«Билайн-Бизнес» запустил высокоскоростную линию связи для одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире – Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ).

На его основе формируется Иркутский центр газодобычи, с которого начнется подача газа по «Силе Сибири» в конце 2022 года.

Организация полноценного наземного канала высокоскоростной передачи данных обеспечила удаленное и оперативное управление ходом строительства и производственными объектами ООО «Газпром добыча Иркутск». Сотрудники месторождения получили возможность быть в постоянном контакте с родными и друзьями. В ближайшее время Билайн намерен запустить мобильную связь в стандарте LTE, что также улучшит качество связи и интернета на ГКМ.

В 2022 году месторождение планируется соединить с газопроводом «Сила Сибири». Таким образом, Билайн Бизнес рассчитывает реализовать ряд масштабных проектов, при помощи которых новые объекты крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России будут обеспечены высококачественными услугами связи.

«На сегодня Ковыктинское месторождение интенсивно развивается, и повышенные требования к качеству связи – просто необходимость для растущего производства. Развитие сервисов Индустрии 4.0 немыслимо без телекоммуникационной инфраструктуры с большой пропускной способностью. С появлением высокоскоростных каналов связи становится возможным развертывание концепции «Цифрового месторождения», включающей в себя промышленный интернет вещей, умное видеонаблюдение и другие высокотехнологичные сервисы», — отметил директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом» Герман Бородов.

«Для работников ООО «Газпром добыча Иркутск» сотовая связь не определена как средство технологической связи, она не является приоритетной, а должна лишь дополнять основную.* Тем не менее, мобильная связь повышает оперативность принятия решений и работы в целом. Безусловно, за время работы Ковыктинского ГКМ для приближения данной цели сделано очень много. 2020 год стал переломным в этом вопросе. Качество мобильного интернета и связи на Ковыктинском ГКМ вышло на принципиально новый уровень. Оператором ПАО «ВымпелКом» проведена большая работа по строительству инфраструктуры современной мобильной связи и высокоскоростных каналов передачи данных на Ковыктинском ГКМ, что позволило обеспечить доступ к современной мобильной связи не только сотрудников ООО «Газпром добыча Иркутск» и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на Ковыктинском ГКМ, но и жителей прилегающих населенных пунктов района, а также транзитного транспорта, использующего автомобильную дорогу «Магистральный-Жигалово». Ввод в эксплуатацию ПАО «ВымпелКом» высокоскоростных каналов связи обеспечило повышение качества технологической связи ООО «Газпром добыча Иркутск» до уровня, позволяющего использование всего спектра сервисов связи с запасом для полномасштабного освоения Ковыктинского ГКМ», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Иркутск» Вадим Акчурин.

* Основная технологическая сеть связи для Ковыктинского месторождения – это радио.

Справка. «Сила Сибири» ПАО «Газпром» крупнейшая система добычи и транспортировки газа на Востоке России. В настоящее время газ транспортируется с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского. Ковыктинское ГКМ является ресурсной базой для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ – основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы. В 2011 году оператором по разработке месторождения назначено ООО «Газпром добыча Иркутск».

Справка. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги. Билайн Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.

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