С аксиомой, что бизнесу нужно постоянное развитие и внедрение новых технологий, думаю, никто не будет спорить. Предприниматели понимают, что изменения на рынке происходят постоянно, и упущение этих изменений приведет к печальным последствиям для бизнеса. Один из эффективных способов получения информации о рынке, новинках, конкурентной среде — это общение с коллегами. Именно поэтому очень много примеров, когда предприниматели организуют различные союзы, ассоциации, объединения и пр. Какую пользу могут принести сообщества бизнесу и почему не все могут добиться успеха?

Обмен опытом и обучение новым технологиям

В 2015 году я впервые попала в профессиональное бизнес-сообщество — Клуб руководителей автобизнеса в Москве. Эта организация объединяет коллег-конкурентов, которые делятся практическими кейсами и инструментами для решения определенных задач автобизнеса. Каждый участник может взять представленную технологию и внедрить на своем предприятии. Спикерами приглашаются представители компаний, которые достигли лучших результатов в продажах, обслуживании автомобилей, клиентском сервисе или каком-либо другом аспекте деятельности.

Дилерский центр ГАЗ компании «Сармат», которым я руководила, к 2015 году много лет являлся лидером продаж автомобилей ГАЗ на территории Сибири. В то время в европейской части страны доход с продаж легковых автомобилей уже стремился к нулю из-за высокой конкуренции, и дилеры искали возможности поддержать рентабельность бизнеса. Эта ситуация еще не была актуальной для коммерческого транспорта, а потому темы заседаний клуба и рассматриваемые кейсы были для меня в новинку.

И все же за годы участия в клубе мы для своего автоцентра взяли к применению инструменты и для оптимизации бизнес-процессов, и для контроля продуктивности, и для работы с командой. Например, на одном из заседаний клуба поднималась тема управления лояльностью клиентов. Благодаря этой встрече мы в «Автоцентре ГАЗ Сармат» серьезно занялись этой темой и внесли ряд изменений в работу. В результате в компании автоматизировали сбор обратной связи и подробный анализ претензий к качеству работ, а также ввели стандарт работы с жалобами и изменили KPI сотрудников. Применение комплекса мер позволило сделать работу автоцентра более эффективной, а клиенты ощутили заботу и готовность компании меняться под их запросы.

Разработка отраслевых стандартов

В автомобильном бизнесе каждым дистрибьютором давно используются стандарты обслуживания клиентов, а производство автомобилей без технической документации немыслимо. И все же ни законодательство, ни внутренние политики и регламенты не смогли урегулировать все аспекты взаимоотношений между автопроизводителями или автодистрибьюторами и официальными дилерами. Чтобы участники рынка были защищены от недобросовестного поведения партнеров, два профессиональных объединения (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» — РОАД и Ассоциация европейского бизнеса — АЕБ) совместно разработали «Меморандум о взаимопонимании». Этот документ закрепляет добросовестные практики автопроизводителей и официальных дилеров, а подписавшие его компании обязуются эти положения соблюдать. Например, Меморандум предписывает дистрибьюторам установить прозрачные, мотивированные и коллегиальные процедуры выбора кандидатов в дилеры по продажам. Официальным дилерам Меморандум запрещает участвовать в сговорах, в частности, в сговорах дилеров одного бренда в пределах одного региона сбыта, например, в отношении размера скидок, стоимости нормо-часов и т. д. Соблюдение положений Меморандума, на мой взгляд, не всегда выгодно с экономической точки зрения участникам рынка. Именно поэтому пока к документу не присоединились все дистрибьюторы и дилеры.

И в других сферах бизнеса присутствуют подобные примеры. Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона (НААГ) объединила больше 20 заводов по всей стране и разработала и издала стандарты производства продукции, обязательные к применению всеми участниками рынка. Таким образом, сообщество производителей внедрило стандарты качества газобетона, что позволило этому материалу завоевать рынок строительных материалов, повысить доверие к качеству и развеять многие мифы по его применению.

Взаимодействие с властями

В моей практике встречались ситуации, когда действующее законодательство преследует цели, слабо совмещаемые с реалиями бизнеса. Чтобы иметь возможность повлиять на ситуацию или, как минимум, поставить в известность законодательную власть о проблемах бизнеса, предприятия одной отрасли объединяются.

Примером такого взаимодействия может послужить Сибирская Ассоциация Автомобильных Перевозчиков, в состав которой входят больше 30 транспортных компаний и предприятий, организующих перевозку своей продукции самостоятельно. Работа СААП позволяет отстаивать права и интересы перевозчиков, обеспечивает выгодные условия кредитования для участников сообщества, способствует общему развитию отрасли и цивилизации рынка грузоперевозок. Для этого члены ассоциации активно взаимодействуют, напрямую или с помощью регионального бизнес-омбудсмена, и с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, и с органами ГИБДД, и с финансовыми организациями.

В автомобильном бизнесе практически не регулируемой законами, стихийной областью деятельности является рынок автомобилей с пробегом. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) несколько лет работает по увеличению прозрачности этого сегмента рынка. Ведется работа по формированию правил, норм и стандартов, готовится законодательная база для регулирования этого рынка. Для рядового автовладельца эта работа не видна, но каждый хочет знать историю автомобиля, прежде чем отдать за него деньги. Работа по обеспечению безопасности сделок купли-продажи автомобилей, на мой взгляд, становится крайне актуальной при ежегодном росте этого сегмента рынка.

Нетворкинг

Кейт Феррацци в книге «Никогда не ешьте в одиночку» говорил о том, что «рынок с его плотным переплетением интересов приходит к пониманию, что кооперация важнее конкуренции». Важный элемент бизнес-сообщества — живое общение с коллегами. Установление связей с коллегами по рынку, получение рекомендаций или обсуждение вопросов, выходящих за рамки обозначенной темы, — все это позволяет быть в курсе последних событий. Кто-то находит новых партнеров, кто-то получает личную консультацию по интересующему вопросу.

На официальных мероприятиях часто находятся нужные люди, которые позже становятся партнерами. Так, благодаря личному знакомству с одним из спикеров Клуба руководителей автобизнеса в Москве мне удалось получить подробную консультацию по автоматизации процессов клиентской службы. Другое знакомство переросло в сотрудничество и развитие направления автомобилей с пробегом компании на Дальнем Востоке.

Существуют и эффективные региональные сообщества. Клуб директоров в Новосибирске объединяет руководителей и собственников различных сфер бизнеса. На встречах поднимаются темы работы с персоналом, лидерства, конкуренции и пр. Однако, на мой взгляд, ценность этой организации — в нетворкинге, в возможности установить контакт с экспертами в разных областях, не ограниченных одним рынком.

Точность выбора

Но не все бизнес-сообщества одинаково полезны. В моей практике встречались объединения предпринимателей в профсоюзы, которые декларируют своей целью повышение уровня знаний участников о бизнесе и их развитие. По факту же организатор преследует свои цели, предлагая не всегда качественный контент, а сами участники посещают сообщество в надежде продать друг другу собственный товар или услугу. Несложно догадаться, что в отсутствие среди коллег целевой аудитории своего продукта продаж не происходит.

Создавались и более серьезные организации для решения важнейших задач отрасли. Такой организацией была Сибирская ассоциация автомобильных дилеров (СААД), впервые созданная еще в 1997 году. Сообщество автодилеров планировало продвигать автомобили с левым рулем при огромной популярности японских автомобилей с пробегом, «поднимать культуру автовладения в Сибири на новый уровень», бороться с потребительским экстремизмом. В те годы по дорогам Новосибирска ездили на 90% праворульные автомобили, а из новых продавались только Toyota и в меньшем объеме другие японские бренды. Экономические потрясения прекратили ее существование, но в 2007 году СААД вновь начала работу. Новые участники, старые задачи и тот же результат. Ощутимого эффекта от деятельности СААД так никто и не увидел, несмотря на участие в ассоциации представителей администрации города. И в 2014 году ассоциация распалась.

Деятельность СААД, на мой взгляд, все же имела воздействие на рынок. Ежегодная автомобильная выставка в День города и выставка «АВТОСИБ», которые были организованы ассоциацией, оказали положительное влияние на популярность автомобилей с левым рулем и продвижение непривычных для Сибири брендов. И перелом ситуации произошел, когда люди смогли увидеть в одном месте все разнообразие марок, поверить в их доступность и качественный сервис.

Сегодня, как и 10 лет назад, для автомобильных дилеров остаются актуальными вопросы по работе с потребительским экстремизмом, по борьбе с «серыми» дилерами, по взаимодействию с Городским центром наружной рекламы (ГЦНР). Эти вопросы общими усилиями могли бы решаться быстрее и эффективнее. Думаю, что и обучение сотрудников, обмен опытом разных брендов были бы полезны и выгодны с экономической точки зрения. Для реализации такого проекта нужны желание участников рынка и лидер, способный воплотить идею в реальность.

Залог успеха

Безусловно, сообщества предпринимателей могут приносить ощутимую пользу бизнесу. Для этого необходимы три условия.

Цель сообщества четко обозначена и сформирован план действий. Сообщество возглавляет лидер, который четко следует намеченному курсу, преследует именно те цели, ради которых создана организация. Члены организации активно участвуют в ее жизни.

Эти факторы позволяют бизнес-сообществу на протяжении многих лет успешно функционировать, развивать отрасль, отстаивать интересы участников, решать глобальные задачи. Если думаете, вступать или нет в выбранную организацию, сверьтесь по приведенным выше пунктам, пообщайтесь с действующими участниками. Поймите, совпадают ли цели сообщества с вашими. И если совпадают, это сотрудничество, на мой взгляд, непременно принесет пользу.

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