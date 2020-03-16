17 марта в лофт-парке «Подземка» пройдет премьера спектакля «Грибы». Метафизический трип, в котором трое пошли в лес и оказались в альтернативной России, по пьесе Натальи Зайцевой «PILZE/ПО ГРИБЫ» поставила режиссер ПОЛИНА КАРДЫМОН. Корреспондент «Континент Сибирь» АНТОН ВЕСЕЛОВ задал ей несколько провокационных вопросов.

— Альтернативная Россия в версии Зайцевой — очередная утопия. Но история последних сорока лет с этой стороны занавеса (словно бы театрального) — существование в состоянии выбора между утопией и антиутопией. Что театр может добавить к реальности, каждое утро кажущейся выдуманной?

— Мы долго с артистами разбирали материал. Так вот, нам альтернативная Россия не кажется ни утопией, ни антиутопией. Да, там много иначе, там мы — Европа. Но мы решили иначе расставить акценты. В нашей концепции спектакль о том, что вообще можно куда-то попасть! Трое заблудившихся в лесу не обрели никаких благ, кроме самого изящного — они осознали себя в другой реальности. И тут же схлопнулись, их не стало в том представлении, как мы понимаем. Они стали инкарнациями других людей. Но даже это неважно. Значимее — осознание себя «здесь и сейчас». Для нас это главное в альтернативной России! И театр здесь лишь отражает совокупность наших мнений (не только моего или Зайцевой). Мы предлагаем похулиганить, представить, «что было бы, если», и по возможности привести доказательства, что эти «если» действительно есть!

В 1987 году на «Мелодии» вышел первый виниловый альбом группы «Аквариум», собранный из двух, записанных в 1984–1985 годах, с участием Сергея Курехина. Среди прочего, там была песня «Глаз» с такими словами: «Дайте мне ночь, дайте мне час, / Дайте мне шанс сделать что-то из нас, / Иначе все, что вам будет слышно, это: / «Что вам угодно?». Время статистов продолжается. Мы не выросли за это время — проросли грибами. Все переживают за притеснение культуры, но на самом деле мы давно живем в краю победившей литературы. Когда и кем из литераторов была высажена грибница — наша матрица, в которой мы существуем?

— Свою мистификацию «Ленин — гриб» великий пианист, композитор и автор «Популярной механики» Сергей Курехин выпустил в 1991 году. Советский Союз не отпускает даже тех, кто его не застал. Сегодня шутка Курехина кажется горькой. В обычных жизнях мы почти лишены права на импровизацию. Люди и обстоятельства словно подстроены — нас определяют переплетения и взаимодействия. Надеюсь, вы рассказываете историю о том, как нас всех спасут грибы? Или мы сами можем стать, наконец, счастливыми грибами?

— Если не отступать от мысли драматурга, что все мы всего лишь плесень на теле планеты, то нужен какой-то следующий шаг. По тексту все радикально, мы — закончились. Третий акт — это «Некоторые свидетельства проекта «Человечество». Но если внимательнее взглянуть на текст, то мы закончились как homo sapiens и вошли в новую эволюционную ступень. Нет, грибы нас не спасли и не сделали счастливыми в нашем человеческом понимании. Все намного интереснее, гриб соединился с человеком, и возможно, от этого познал пятое измерение, другой способ передачи информации, обрел иные свойства памяти и вообще — понимания. Я думаю, что нам не очень понравилась бы эта жижа, которой мы могли бы стать, но это и прикольно, что мы сейчас можем фантазировать на самые невероятные темы, имея под рукой такую тонну доказанных или недоказанных теорий. Ведь мы можем не только размышлять об этой жиже, но и осмыслить себя в настоящем, переработать полученный опыт, понять, что мы можем превратиться во что-то еще, и не сожалеть об этом.

— Постановочная группа — Зайцева–Кардымон–Лемешонок — мощная. Как все сложилось?

— Так с нами еще сибирские звукоделы Presidiomodelo! Сложилось все лихо, мы с Женей Лемешонком давно размышляли над тем, чтобы создать что-то междисциплинарное, вне нарратива, ведь если мы внутри нашей среды ищем новые горизонтальные коммуникации, то почему мы должны приходить в театр с какими-то несостоятельными способами выражения и общения как внутри процесса — режиссер/актер, так и вне — спектакль/зритель? Нет! Нам это не подходит. Мы поняли, что не хотим делить на разные части нашу деятельность. Например, мы оба рисуем, занимаемся выставками — и мы не хотим делить, мол, «вот здесь мы театр делаем, а тут у нас выставка». Мы попытались объединить наш междисциплинарный опыт, оставить лабораторный формат создания спектакля, где все занимаются всем, выстроить творческую синергию! Мы с Женей не отдавали производство декораций цехам, кроме каких-то небольших, но очень важных вещей — просто в силу того, что мы не умеем варить железо. Но, например, арт-объекты мы рисовали сами. То же самое могу сказать и о работе внутри коллектива. Я уже не знаю, где начинается моя идея и кончается Женина или артистов — все существует в таком хорошем пучке идей. Мы погрузились в научный поиск, затеяли дискуссии, выстраивали концепции — все наравне. Я очень довольна процессом, он уже похож на выход в какую-то здоровую горизонталь.

Так вот, вернемся к пьесе. Мы, значит, с Женей мусолим тему горизонтальной коммуникации без управляющего центра, и я читаю пьесу «Грибы»! Какое я почувствовала облегчение, когда поняла, что там тоже нет центра! Зайцева буквально в тексте и сюжете убрала линейность, композиционно убила всех на самом интересном моменте или, как было сказано в тексте, «на пике жизнеспособности». Чтобы понять пьесу, пришлось перелопатить кучу материала. Мы клеили все на доску, соединяли нитками, как в детективах!

— Почему спектакль 18+? Это забота о неокрепших умах?

— Я думаю, чтобы произвести минимальный отбор. Мы предлагаем сложную конструкцию передачи информации. Мы заявили, что это спектакль-текст, но это и еще спектакль-комикс. Чем сознательнее придет народ, тем круче будет впечатление. Мы предлагаем зрителю самому выкраивать смыслы. У всех разный ракурс, ведь мы сидим полукругом, каждый видит свое. Это все к тому, что у нас нет центра, каждый вынесет свое. Конечно, найдется грустный зритель, который любит страсти на сцене. А тут всего лишь текст, как может показаться. Но нет, так только кажется.

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